Finale: Italija - Poljska, Slovenija za 3. mesto s Francijo

Rim, 14. septembra - V finalu moškega evropskega prvenstva so se poljski reprezentanci, ki je v polfinalu premagala Slovenijo, pridružili branilci naslova, Italijani. Slednji, sicer tudi svetovni prvaki, so za uvrstitev v finale nadigrali olimpijske prvake, Francoze, premagali so jih gladko s 3:0 (21, 19, 23).