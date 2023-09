Zastopniki članov Vzajemne nasprotujejo preoblikovanju Vzajemne v delniško družbo

Ljubljana, 14. septembra - Na današnji skupščini so zastopniki članov Vzajemne izglasovali več sklepov, ki izražajo nasprotovanje vladnemu zakonu o preoblikovanju Vzajemne v delniško družbo. Zastopniki članov Vzajemne so s potrjenimi sklepi upravi in nadzornemu svetu naložili, da izpeljeta vse aktivnosti, da Vzajemna ohrani obstoječi status družbe.