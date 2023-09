Romunija razširila območje prepovedi letenja ob meji z Ukrajino

Bukarešta, 14. septembra - Romunija je razširila območje prepovedi letenja ob meji z Ukrajino, potem ko so v zadnjih dnevih na območju našli razbitine brezpilotnih letalnikov. Gre za območje med mesti Gelati in Sulina, med katerima je približno 130 kilometrov, so danes sporočili iz ministrstev za obrambo in transport.