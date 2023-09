Mehiški kongres razpravljal o domnevnih ostankih nezemljanov

Ciudad de Mexico, 14. septembra - Na torkovi seji mehiškega kongresa so poslanci razpravljali o nezemljanih in si ogledali ostanke dveh "nečloveških bitij", ki ju je navzočim predstavil kontroverzni novinar in navdušenec nad nenaravnimi pojavi Jaime Maussan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dogodek je na družbenih omrežjih sprožil presenečenje in posmehljive odzive.