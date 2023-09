Za mednarodne študente od ponedeljka posebno okence na UE Ljubljana

Ljubljana, 17. septembra - Na ljubljanski upravni enoti bodo za mednarodne študente ljubljanske univerze od ponedeljka do 13. oktobra odprli posebno okence za pridobivanje študentskega dovoljenja za prebivanje. To bo odprto v času uradnih ur, in sicer od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 14.30 in v petek do 11.30, so sporočili z upravne enote.