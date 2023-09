Nasa krepi prizadevanja za raziskovanje neznanih zračnih pojavov

Washington, 14. septembra - Ameriška vesoljska agencija Nasa je danes predstavila rezultate obširne raziskave na temo neznanih letečih predmetov oziroma neznanih zračnih pojavov. Med drugim poudarjajo, da so nepojasnjeni pojavi redki, vendar raziskovalci pogosto nimajo dovolj podatkov, da bi prišli do natančnih in znanstveno podprtih zaključkov.