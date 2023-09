Na Bledu 20. kongres slovenskih založnikov

Bled, 14. septembra - V hotelu Park na Bledu je danes potekal 20. kongres slovenskih založnikov. Beseda je tekla o izzivih umetne inteligence ter digitalizaciji založniških delovnih procesov, posvetili pa so se tudi materialni in oblikovni plati knjig. Dotaknili so se še vprašanja, kaj branžo čaka po gostovanju Slovenije kot častne gostje na sejmu v Frankfurtu.