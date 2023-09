Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 14. septembra - Indeksi na newyorških borzah so v uvodu današnjega trgovanja obarvani zeleno. Vlagatelji so pozdravili podatke, ki kažejo, da je prodaja na drobno v ZDA avgusta na mesečni ravni porasla za 0,6 odstotka, k čemur je prispevala predvsem rast prodaje na bencinskih črpalkah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.