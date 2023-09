Jemenski uporniški Hutiji kmalu na pogovore v Savdsko Arabijo

Sana, 14. septembra - Uporniški Hutiji v Jemnu, ki jih podpira Iran, bodo kmalu odšli na pogovore v savdsko prestolnico Rijad, so danes sporočili vladni in diplomatski viri v državi. Obisk, ki se pričakuje v prihodnjih dneh, povečuje možnosti za diplomatski preboj v državljanski vojni, ki je od leta 2014 terjala več sto tisoč življenj in milijone pahnila na rob lakote.