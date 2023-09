Ljubljanska borza ob okoli pol odstotka

Ljubljana, 14. septembra - Ljubljanska borza dan sklenila s padcem. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je zdrsnil za 0,57 odstotka na 1163,87 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 647.737 evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice Krke, lastnika jih je zamenjalo za 366.183 evrov. Prav te delnice pa so poleg papirjev Zavarovalnice Triglav tudi največ izgubile.