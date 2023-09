Končana prva faza projekta oskrbe s pitno vodo v Spodnji Savinjski dolini

Žalec, 14. septembra - V občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec so končali prvo fazo 3,8 milijona evrov vrednega projekta oskrbe s pitno vodo. Zgradili so nekaj manj kot 11 kilometrov novega ter obnovili skoraj dva kilometra obstoječega vodovodnega omrežja. Zgradili so tudi dva nova vodohrana ter povečali eno in obnovili dve črpališči.