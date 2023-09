Ljubljanska operno-baletna hiša nocoj v novo sezono z mislijo Obrazi življenja

Ljubljana, 14. septembra - SNG Opera in balet Ljubljana bo z nocojšnjim koncertom opernih in baletnih odlomkov odprla sezono 2023/24. Vodilna misel nove sezone, ki bo znova ponudila štiri operne in dve baletni premieri, bo Obrazi življenja. Z opero La Boheme se bodo spomnili 100. obletnice smrti Giacoma Puccinija, v baletnem delu bo novost z argentinskim tangom.