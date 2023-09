Ribiči s škodo zaradi neurij lahko uveljavljajo višjo silo

Ljubljana, 14. septembra - Subjekti v morskem gospodarskem ribolovu in akvakulturi, ki so v obdobju 2014-2020 prejeli evropska sredstva za nakup opreme ali naložbe in so jim naložbo kakorkoli uničile nedavne poplave in plazovi - zaradi česar morda ne bodo dosegli predvidenih rezultatov -, lahko pri agenciji za kmetijske trge uveljavijo višjo silo.