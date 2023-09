Kolektor bo za pomoč poplavljenim območjem prispeval več kot 300.000 evrov

Idrija, 14. septembra - Podjetja skupine Kolektor bodo v sklad za obnovo Slovenije po ujmi prispevala več kot 300.000 evrov. Od tega bodo lastniki skupine, to so družbe FI, FMR in Kolektor, v sklad nakazali 210.000 evrov, so sporočili. Ob tem v Kolektorju poudarjajo pomen solidarnosti, povezanosti in medsebojnega sodelovanja.