Borrell: Najhitrejša pot do volitev na severu Kosova odstop županov

Bruselj, 14. septembra - Evropska unija meni, da je odstop županov štirih večinsko srbskih občin na severu Kosova najhitrejša in najboljša pot do predčasnih lokalnih volitev, je danes po neuspešnih pogovorih s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.