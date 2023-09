V Medvodah po poplavah več milijonska škoda na javni infrastrukturi

Medvode, 15. septembra - V občini Medvode po zaključku intervencije po avgustovskih poplavah popisujejo škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Prva ocena škode na javni infrastrukturi znaša 11,5 milijona evrov, stroške intervencije pa ocenjujejo na dobrih 660.000 evrov. Do zdaj so prejeli tudi 253 vlog občanov za oceno škode na objektih, so za STA sporočili iz občine.