V pivškem muzeju vojaške zgodovine se začenja ZgodoVikend

Pivka, 15. septembra - V Parku vojaške zgodovine se danes začenja tridnevni ZgodoVikend, osrednji muzejski dogodek v Pivki in največja vojaškozgodovinska prireditev v Sloveniji. Do nedelje se bo zvrstil niz dogodkov, posvečenih vojaški zgodovini in dediščini, od razstav, filmov in predavanj do prikazov vojaške tehnike in pohoda na Primož z ogledom utrdb.