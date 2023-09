Pri Ljudskem vrtu odprli košarkarsko igrišče Iva Daneua

Maribor, 14. septembra - V Mariboru so danes kljub dežju slovesno odprli novo košarkarsko igrišče pri stadionu Ljudski vrt, ki so ga poimenovali po legendi košarke Ivu Daneu. Ta je ponosen, da ga je rojstno mesto tako počastilo, in upa, da bo mesto dalo še kakega vrhunskega košarkarja in prvoligaša.