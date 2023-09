Pri labodih v ljubljanski občini potrdili ptičjo gripo

"Pojav bolezni v tem letnem času ni več posebnost, ker zdaj že dve sezoni več držav članic EU poroča o večjih ali manjših poginih vodnih ptic vse leto, zato je pomembno, da rejci perutnine dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe," so v današnji objavi zapisali v upravi.

Ker se bolezen lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in preko živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, sprehajalce prosijo, da se izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice, in jih ne krmijo. V primeru, da opazijo poginjene vodne ptice, naj pokličejo številko 112, poziva uprava.

Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je sprejelo državno središče za nadzor bolezni in so dostopna na spletni strani uprave.

Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo, naj v primeru, da opazijo katerega od znakov bolezni, o tem takoj obvestijo svojega veterinarja. Med znaki so zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov, ki traja že več kot dva dni, povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega ali pojav kliničnih znakov (ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oz. neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki ter živčne motnje, kot so tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, neaktivne, imajo spuščene peruti).