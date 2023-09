V Novem mestu razstava Bajeslovna bitja v ljudskem izročilu Dolenjske

Novo mesto, 14. septembra - V mali dvorani Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo drevi odprli etnološko razstavo Bajeslovna bitja v ljudskem izročilu ali kam so se skrili škrati. Na razstavi, ki so jo pripravili ob Unescovem letu varovanja nesnovne kulturne dediščine, bodo predstavili pripovedništvo in nesnovno kulturno dediščino. Razstavo bo odprl etnolog Janez Bogataj.