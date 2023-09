V Mestni občini Krško zadnja leta več projektov trajnostne mobilnosti

Krško, 14. septembra - V Mestni občini Krško so zadnja leta zgradili nekaj manj kot 20-kilometrsko medobčinsko kolesarsko povezavo Krško-Kostanjevica na Krki. Uredili so dobro razvito mrežo sistema izposoje koles, v Krškem pa končujejo prenovo glavne mestne vpadnice. Prihodnje leto načrtujejo prenovo Ceste na Ribnik v Brestanici in nadgradnjo krške železniške postaje.