Ormoški grad bo dobil nove zvonove in dostop do stolpa

Ormož, 14. septembra - Ormoški župan Danijel Vrbnjak je danes podpisal gradbene pogodbe z na razpisih izbranimi izvajalci za projekt arhitekturne, digitalne in hortikulturne preobrazbe tamkajšnjega gradu in parka. V sklopu dobrih 600.000 evrov vrednih del bodo med drugim uredili dostop do grajskega stolpa, obnovili grajske ure in nabavili nove zvonove.