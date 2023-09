Na posvetu Medgeneracijske koalicije Slovenije izpostavili pomanjkanje družinskih zdravnikov in stanovanj

Ljubljana, 14. septembra - Na posvetu Medgeneracijske koalicije Slovenije o zdravstvu, sociali in medgeneracijskem sožitju so udeleženci izpostavili pereča vprašanja s področja štipendijske politike ter pomanjkanje družinskih zdravnikov in stanovanj. Spregovorili so tudi o reševanju socialnih težav, s katerimi se srečujejo tako mladi kot starejši po nedavnih poplavah.