Odbora DZ za nadzor reorganizacije SiDG

Ljubljana, 14. septembra - Člani odborov DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za finance so na današnji skupni seji pozvali vlado, da zoper odgovorno osebo v družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG) sproži kazenski postopek zaradi opustitve preiskave v primeru večje tatvine lesa iz leta 2018. Prav tako so zahtevali temeljiti nadzor reorganizacije SiDG.