Tunizija zavrnila vstop v državo delegaciji Evropskega parlamenta

Strasbourg, 14. septembra - Tunizija je petim članom odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve, ki bi v morali v teh dneh obiskati državo, zavrnila vstop. Evroposlanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je odločitev Tunisa obsodil in dodal, da so v S&D zahtevali odločen odgovor predsednice parlamenta Roberte Metsole ter zamrznitev dogovora na področju migracij med EU in Tunizijo.