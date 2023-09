Objavljen nov napovednik za Scorsesejev triler z Leonardom DiCapriom

Los Angeles, 15. septembra - Dober mesec pred kinematografsko premiero je izšel nov napovednik za film Killers of the Flower Moon, ki ponuja vpogled v težko pričakovano vestern dramo ameriškega režiserja Martina Scorseseja. Film temelji na resničnih dogodkih in se osredotoča na domorodce Osage, ki so bili žrtve zločina v Oklahomi v 20. letih minulega stoletja.