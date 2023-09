Po oceni Kitajske bo preiskava subvencij negativno vplivala na trgovinske odnose z EU

Peking, 14. septembra - Predlagana preiskava EU glede subvencij za električna vozila bo negativno vplivala na gospodarske in trgovinske odnose med Kitajsko in EU, se je dan po napovedani potezi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen odzvalo kitajsko ministrstvo za trgovino. EU so ob tem pozvali k dialogu in ustvarjanju pravičnih pogojev na trgu.