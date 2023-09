Telekom Slovenije za prizadete v poplavah namenja 250.000 evrov

Ljubljana, 14. septembra - Telekom Slovenije bo prispeval 250.000 evrov za pomoč najbolj prizadetim v poplavah in 20 prostovoljnim gasilskim društvom, s katerimi je ob poplavah največ sodeloval na terenu. Podjetje prizadetim v poplavah pomaga tudi s svojimi storitvami v skupni vrednosti 350.000 evrov in številnimi drugimi aktivnostmi, so sporočili iz Telekoma Slovenija.