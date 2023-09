Delodajalci vse pogosteje iščejo kadre z znanjem o trajnosti

Ljubljana, 17. septembra - Delodajalci vse pogosteje iščejo kandidate z znanji in spretnostmi, potrebnimi za razumevanje odnosov in iskanje kompromisov med izzivi povpraševanja po energiji in ustvarjanju prihodkov na eni ter ohranjanju okolja, spodbujanjem tehnoloških inovacij in ustvarjanjem družbenih koristi na drugi strani, ugotavlja zaposlitveni portal MojeDelo.com.