Inšpektorji tudi jeseni v poostren nadzor obiskovalcev gozdov

Ljubljana, 14. septembra - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo - gozdarska inšpekcija bo tudi septembra in oktobra nadaljevala nadzor obiskovalcev gozda na najbolj obiskanih območjih po vsej državi. Nazore so inšpektorji v sodelovanju z nadzorniki z Zavoda za gozdove Slovenije in Triglavskega narodnega parka izvajali že avgusta.