V Murski Soboti streljal na policiste, zdravnik zanj odredil prisilno hospitalizacijo

Murska Sobota, 14. septembra - Policisti so v soboto popoldne v centru Murske Sobote izsledili 31-letnika, ki ga sumijo, da je povzročil lahko telesno poškodbo. Ko je zagledal policiste, je poskušal zbežati, hkrati je potegnil revolver, enkrat ustrelil v zrak in dvakrat sprožil proti policistom. Odvzeli so mu prostost, zdravnik pa je zanj odredil prisilno hospitalizacijo.