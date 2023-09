Američan Kendall Robinson okrepil Škofjeločane

Škofja Loka, 14. septembra - Do začetka sezone v državnem košarkarskem prvenstvu, ligi Nova KBM, je še manj kot 20 dni, košarkarski prvoligaš iz Škofje Loke LTH Castings pa se še naprej krepi. Najnovejši član prvoligaša iz mesta ob sotočju Poljanske in Selške Sore je postal 23-letni Američan Kendall Robinson, so sporočili iz kluba.