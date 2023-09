Na območju avgustovskih poplav lahko danes pade do 20 litrov dežja na kvadratni meter

Ljubljana, 14. septembra - Zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov je Agencija RS za okolje izdala posebno vremensko napoved za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije. Ta na omenjenih območjih za danes napoveduje krajevne plohe in posamezne nevihte s skupno količino padavin do 20 litrov na kvadratni meter.