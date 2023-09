Rusija in Ukrajina poročata o novih napadih

Kijev/Moskva, 14. septembra - Ukrajina je bila ponoči ponovno tarča ruskih napadov z droni iranske izdelave šahed. Ti so bili usmerjeni proti štirim ukrajinskim regijam, zračna obramba pa jih je večino sestrelila. Zjutraj je bil tarča napadov tudi ukrajinski polotok Krim, kjer so ruske sile po navedbah Moskve sestrelile 11 ukrajinskih dronov in pet hitrih čolnov brez posadke.