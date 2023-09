Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 14. septembra - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zjutraj bodo v zahodni in osrednji Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad vzhodno polovico Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Le ponekod bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo deloma sončno. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Še vedno bo razmeroma toplo. Predvsem v soboto bodo nastajale krajevne padavine.

Vremenska slika: Hladna fronta je oplazila naše kraje in se pomika proti vzhodu. Nad osrednjo Evropo se je razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam od severovzhoda doteka hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sprva bo v krajih vzhodno in južno od nas še delno jasno. Od severa se bodo začele pojavljati plohe in posamezne nevihte. V petek bo povečini sončno. Predvsem v Alpah se še lahko pojavijo kratkotrajne plohe.

Biovreme: Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, utrujenostjo in potrtostjo. V petek bo vremenska obremenitev popustila.