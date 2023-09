V reko Badaševico stekla večja količina rdeče snovi, najverjetneje vina

Koper, 14. septembra - V staro strugo koprske rečice Badaševice je v torek in sredo stekla večja količina rdeče snovi, najverjetneje vina, in onesnažila strugo, poročajo mediji. Naravovarstveniki so za dogodek obdolžili koprsko podjetje Vinakoper, kjer si izliva rdeče snovi, ki po vseh lastnostih spominja na vino, ne znajo razložiti. Zadevo preiskuje tudi policija.