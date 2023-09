Stroka obeležila 250-letnico smrti čebelarja Antona Janše

Ljubljana/Dunaj, 14. septembra - V sredo je minilo 250 let od smrti čebelarja in učitelja modernega čebelarstva Antona Janše. Janša predstavlja pomemben del kulturne dediščine, saj je njegovo ime prisotno tako v dokumentarnem kot leposlovnem knjižnem gradivu, so na sredinem posvetu v Ljubljani izpostavili strokovnjaki.