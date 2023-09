Pripor za 20-letnika, osumljenega za več vlomov

Kočevje, 14. septembra - Kočevski policisti so v začetku tedna pridržali 20-letnika, za katerega sumijo, da je od konca julija do začetka septembra na območju Kočevja izvršil več vlomov v prodajalne in gostinski lokal. Policisti so ga zaradi suma storitve kaznivih dejanj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana.