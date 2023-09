V Kočevju razstava v poklon slikarju Milanu Butini

Kočevje, 14. septembra - V Likovnem salonu Kočevje bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Hommage Milanu Butini (1923-1999), s katero začenjajo niz prireditev, posvečenih stoletnici rojstva tega slikarja in likovnega teoretika. Predstavili ga bodo kot likovnega teoretika, ki je prek slikarstva prihajal do likovno-teoretskih spoznanj in odkritij, so sporočili prireditelji.