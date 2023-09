Rdeča nit Festivala fotografije Maribor srečevanje fotografije z drugimi umetniškimi žanri

Maribor, 14. septembra - Letošnji Festival fotografije Maribor, ki bo potekal med 16. in 30. septembrom, nosi naslov Dotikanje. Rdeča nit bo povezovanje in srečevanje fotografije z drugimi umetniškimi žanri. Svoja dela bo predstavilo 20 avtorjev in avtoric na 19 razstavah na več mariborskih razstaviščih.