V Murski Soboti se začenja Oko besede

Murska Sobota, 14. septembra - Oko besede je tradicionalno srečanje slovenskih otroških in mladinskih pisateljic in pisateljev, ki se bo danes 28. po vrsti začelo v Murski Soboti. Namenjeno je slovenski otroški in mladinski književnosti ter prinaša številne dogodke, od podelitve nagrade večernica, do literarnih nastopov, delavnic, pogovorov in razstav pa tudi ekskurzijo.