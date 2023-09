Pregled - šport, 13. 9. (sreda)

LJUBLJANA/ALTO DE L'ANGLIRU - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Španiji. Na 120,1 km dolgi trasi od Ribadeselle do vrha na slovitem Angliruju je drugo mesto zasedel njegov moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard, tretje pa še en član Jumbo-Visme, Američan Sepp Kuss, ki je obdržal rdečo majico vodilnega. Rdečo majico vodilnega je s tretjim mestom v etapi obdržal Kuss, za dvojcem Roglič-Vingegaard je zaostal 19 sekund. Po 17 etapah ima tako osem sekund naskoka pred Vingegaardom ter 1:08 minute pred Rogličem.

LJUBLJANA - Na teniškem turnirju WTA Zavarovalnica Sava v Ljubljani z nagradnim skladom 107.360 evrov sta danes v drugem krogu izpadli prvi nosilki, Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova in Španka Aliona Bolsova. Od Schmiedlove je bila boljša 30-letna Poljakinja Katarzyna Kawa, ki je slavila s 7:5, 6:2. Dvoboj v teniškem centru Tivoli je trajal uro in 35 minut. Poljakinja, ki na lestvici WTA zaseda 251. mesto, je pripravila veliko presenečenje in ugnala 58. igralko sveta Schmiedlovo.

FIRENCE - Francoz Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) je zmagovalec enodnevne kolesarske dirke po Toskani, potem ko je bil v dvoboju močnejši od Ekvadorca Richarda Carapaza. Na preizkušnji v okolici Firenc je nastopil tudi slovenski as Tadej Pogačar, ki pa v zadnjem delu 191,55 km dolge trase v Pontederi ni mogel držati ritma najhitrejših, na koncu je zasedel četrto mesto.

ODENSE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na uvodni tekmi skupinskega dela evropske lige prvakov na Danskem izgubili proti GOG Gudmeju s 36:38 (19:18). Novo priložnost za mednarodno dokazovanje bodo imeli že 20. septembra, ko bodo v domačem Zlatorogu gostili tekmece iz portugalskega Porta, v nadaljevanju pa jih nato čakajo še izjemno zahtevni dvoboji s špansko Barcelono, madžarskim Veszpremom, nemškim Magdeburgom, francoskim Montpellierom in poljsko Wislo iz Plocka. V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Štefan Žabić z osmimi in Mitja Janc s šestimi goli.

VELENJE - Janez Gams je v začetku avgusta ponudil odstop z mesta predsednika rokometašev velenjskega Gorenja. Po pogovorih s člani upravnega odbora in predstavniki partnerjev se je odločil, da bo nadaljeval svoje delo na čelu kluba iz Šaleške doline, je po današnji volilni skupščini v sporočilu za javnost zapisala velenjska ekipa.

MILANO - Nekdanji slovenski reprezentančni nogometni vratar Samir Handanović je končal kariero, poročanje italijanskih medijev povzema slovenski portal MMC RTV Slovenija. O tem sta poročala tudi Sportklub in EkipaSN. Dolgoletni vratar Interja naj bi sicer ostal v Milanu, kjer naj bi poslej opravljal vlogo svetovalca za vratarja. Handanoviću se je pogodba s klubom iz Milana iztekla 30. junija.

VARŠAVA - Portugalski strokovnjak, 68-letni Fernando Santos, ni več selektor poljske nogometne reprezentance, so sporočili iz poljske nogometne zveze (PZPN), je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Do prekinitve sodelovanja je prišlo po zadnjih slabih izidih poljske reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2024.

BOLOGNA - V sredo so se nadaljevali dvoboji zaključnega turnirja teniškega Davisovega pokala. Odmeva zmaga Češke nad oslabljeno Španijo, brez zvezdnikov Rafaela Nadala in Carlosa Alcaraza. Čehi so Špance na njihovem terenu v Valencii v skupini C odpravili z izidom 3:0 v dvobojih. Tudi drugi domačini niso imeli svojega dne. Italijani v Bologni v skupini A niso izkoristili prednosti domačega igrišča in so doživeli gladek poraz proti tekmecem iz Kanade. Kanadčani so slavili s 3:0. V skupini B v Manchestru je bil izid obračuna Avstralija - Velika Britanija 2:1 v korist gostiteljev Britancev. Hrvati, ki gostijo obračun v Splitu, so proti ZDA izgubili z 1:2.