New York, 13. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Ameriške delnice so se dvignile kljub podatkom, ki kažejo, da so naraščajoče cene nafte avgusta inflacijo v ZDA dvignile na največjo mesečno rast v več kot enem letu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.