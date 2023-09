Čehi v Davisovem pokalu premagali Špance

Bologna, 13. septembra - V sredo so se nadaljevali dvoboji zaključnega turnirja teniškega Davisovega pokala. Odmeva zmaga Češke nad oslabljeno Španijo, brez zvezdnikov Rafaela Nadala in Carlosa Alcaraza. Čehi so Špance na njihovem terenu v Valencii v skupini C odpravili z izidom 3:0 v dvobojih.