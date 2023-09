Lastniki lige NBA so zaostrili pravila o počitku zvezdnikov

New York, 13. septembra - Lastniki moštev severnoameriške košarkarske lige NBA so potrdili strožja pravila in večje kazni, ki se nanašajo na zvezdnike, ki počivajo, vključno s predpisi, ki zadevajo nastop večkratnih udeležencev tekem All-Stars na tekmah rednega dela sezone, so sporočili iz lige, poroča AFP.