Kolektorju večmilijonski posel v reškem pristanišču

Reka, 13. septembra - Skupina Kolektor Construction je pridobila projekt izgradnje kontejnerskega terminala na Zagrebački obali in rekonstrukcije skladišča Warehouse 22 v Luki Reka, so sporočili iz podjetja. Prepričani so, da bo večmilijonski posel pomembno prispeval k razvoju in izboljšanju logistične infrastrukture v regiji.