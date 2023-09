Statistični urad v strokovni pregled podatkovnih virov za izračun BDP

Ljubljana, 13. septembra - Statistični urad načrtuje neodvisni strokovni pregled podatkovnih virov, metod in produkcijskega procesa za izračun četrtletnega bruto domačega proizvoda (BDP), so v odgovoru vladi zapisali na uradu. Vlada ga je namreč po popravku, da se je BDP lani realno zvišal za 2,5 odstotka, in ne za 5,4 odstotka, pozvala k celovitem pojasnilu.