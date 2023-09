Martina Gašperlin ostaja na čelu inšpektorata za naravne vire in prostor

Ljubljana, 13. septembra - Martina Gašperlin ostaja vršilka dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za naravne vire in prostor na ministrstvu za naravne vire in prostor, je na današnji seji sklenila vlada. Na položaju bo ostala do imenovanja glavnega inšpektorja, vendar največ do 16. marca 2024.