Slovenija se bo na Expu v Osaki predstavila na skupnem paviljonu

Ljubljana, 13. septembra - Slovenija se bo na svetovni razstavi Expo, ki ga bo prihodnje leto gostila Osaka, predstavila na skupnem paviljonu, je danes sklenila vlada. Kot so pojasnili, gre za paviljone v sklopu objektov organizatorja, v katerih bo možen najem in njegova souporaba. Stroški predstavitve so se zaradi spremenjenih načrtov znižali na dva milijona evrov.