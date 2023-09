Primorske novice o potrebah slovenskega prometa (14. 9.)

Koper, 13. septembra - Jan Klokočovnik v komentarju Do kdaj še smrtonosna zanka? piše o še neskončni gradnji tretjega pasu na obremenjenih prometnih vpadnicah, neučinkovitem javnem in železniškem prometu ter vsesplošno slabem stanju na slovenskih cestah. Avtor meni, da so gneče iz leta v leto hujše, ceste pa za voznike postajajo prava past, včasih tudi smrtonosna.